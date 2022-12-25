Часть жителей Васильевского острова временно остались без отопления из-за аварии на теплосети

На 6-й линии Васильевского острова произошла локальная авария на теплосети, в результате чего без отопления осталась часть домов, передаёт "Фонтанка".

Батареи остыли в более чем 130 домах в воскресенье, 25 декабря. Ранее спецслужбы устранили дефект на линии у дома № 19 по 6-й линии. Теперь проблема обнаружилась на участке сети у дома № 15.

"На период проведения работ — до 19:30 25 декабря 2022 года — горячее водоснабжение обеспечивается в полном объеме, отопление — по резервной схеме с возможным ограничением некоторых зданий", — проинформировали о ситуации в АО "Теплосеть".