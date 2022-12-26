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В Петербурге после ремонта открылся второй вестибюль станции "Московская"

фото ЗакС политика В Петербурге после ремонта открылся второй вестибюль станции "Московская"

Вестибюль № 2 станции метро "Московская" с выходом на Алтайскую улицу открылся после ремонта утром 26 декабря, сообщило ТАСС. Капитальный ремонт здесь длился с начала февраля.

На прошлой неделе вице-губернатор Кирилл Поляков рассказал в своем Telegram-канале о подготовке станции к работе. По его словам, за прошедшее время специалисты заменили здесь облицовку стен и колонн из природного камня, а вместе с тем и покрытие пола. Также ремонту подвергся подземный переход под Московским проспектом, появились новые группы дверей для маломобильных пассажиров и тактильно-контрастная разметка для слабовидящих граждан.

Накануне пресс-служба организатора перевозок распространила сообщение о переносе остановки автобусов №№ 39 и 39Э и других на прежнее место около вестибюля № 2. Во время ремонта станции метро посадка в автобусы, следующие в сторону аэропорта Пулково, проводилась близ дома № 193 по Московскому проспекту.


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