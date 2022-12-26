Депутат Рябоконь предложил ограничить проведение шумных ремонтных работ тремя часами в сутки

Депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь подготовил изменения в городской закон об административных правонарушениях, касающиеся проведения ремонта в квартирах, сообщила 26 декабря "Парламентская газета". Законотворец предлагает упорядочить проведение шумных работ и ограничить их длительность тремя часами в сутки.

По мысли парламентария, следует сохранить существующую норму, позволяющую в течение одного часа в день заниматься громким ремонтом без предуведомления соседей. В то же время Рябоконь предлагает изменить процедуру согласования более продолжительных работ, обязав собственников за три дня уведомлять управляющую компанию о графике их проведения. Соответствующую информацию УК должна будет доводить до жильцов.

Подобная мера позволит соседям "планировать свой отдых и работу", а самим рабочим — переключаться с шумных работ на иные виды деятельности, полагает Рябоконь. "Например, три часа в день можно сносить перегородку, а потом убирать строительн­ый мусор, клеить обои в другом помещении или класть плитку", — приводит издание его слова.

Одновременно депутат подготовил систему штрафов за ремонт без предварительного уведомления. Максимальное наказание для физлиц, по его мнению, должно достигать трех тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей, а для юрлиц — 80 тысяч рублей.

На рассмотрение Заксобрания инициатива может поступить после новогодних праздников.