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Новости 10:52

В ЗакСе предложили использовать дорожные фонды для ремонта пришкольных дорог

фото ЗакС политика В ЗакСе предложили использовать дорожные фонды для ремонта пришкольных дорог

Фракция ЛДПР внесла в Заксобрание Петербурга проект федерального закона, разрешающего направлять средства дорожных фондов на ремонт дорог у школ и детских садов.

Авторы инициативы заявили, что эти территории находятся в плачевном состоянии. Поправку они предложили внести в Бюджетный кодекс России.

"Сейчас ремонт территории школы или детского сада может быть произведен только за счет средств муниципалитетов. Финансирование таких работ происходит по остаточному принципу. Из-за недостаточности средств в бюджетах муниципалитетов благоустройство в школах и детских садах практически не осуществляется", - говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее аналогичный законопроект подготовили думские представители ЛДПР. Документ уже внесли в нижнюю палату парламента.


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