На юге Петербурга за 300 млн рублей продадут складской комплекс

В Петербурге выставили на торги производственно-складской комплекс вблизи железнодорожной станции Предпортовая и съезда на КАД, имеющий адреса Предпортовая улица, 3А и 3Б. Как сообщает пресс-служба Российского аукционного дома, собственника объекту ищут по поручению АО "Газпромбанк".

Начальную (минимальную) цену для сооружений общей площадью почти 30 тысяч кв. метров установили на уровне 300 млн рублей. Большую часть от этого объема представляют собой недостроенные здания.

"Такое расположение, на пересечении основных транспортных узлов, идеально подходит для размещения здесь логистического комплекса", - считает глава департамента продаж РАД в Петербурге Дарья Гончарова.

Заявки от желающих приобрести объект принимают до 31 января включительно.