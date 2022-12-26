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Новости 15:13

Цивилев хочет увеличить число временных деревянных горок в парках

фото ЗакС политика Цивилев хочет увеличить число временных деревянных горок в парках

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев обратился в комитет по благоустройству с предложением оборудовать общественные пространства временными деревянными горками. Он считает, что мест для зимнего семейного отдыха в шаговой доступности от домов в городе недостаточно. На это обстоятельство единороссу пожаловались жители Кировского района, от которого он избран.

"В Петербурге не всегда устойчивый снежный покров, а с деревянной заливной горкой не зависеть от всех погодных условий проще", - полагает депутат.

По оценке Цивилева, горожане испытывают дефицит "естественных и безопасных горок", которые в его представлении должны быть бесплатными для отдыхающих. Опыт установки временных деревянных объектов на Старопетергофском проспекте и Счастливой улице он находит успешным, считая необходимым расширение программы.


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Упоминаемые персоны
Цивилев Алексей Николаевич 




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