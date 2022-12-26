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Новости 15:45

КПРФ прекратила сотрудничество с депутатом Зверевым

фото ЗакС политика КПРФ прекратила сотрудничество с депутатом Зверевым

Петербургское отделение КПРФ 26 декабря объявило, что больше не считает членом своей фракции в ЗакСе депутата Бориса Зверева. В партии осудили его солидарное с единороссами голосование.

Решение о прекращении сотрудничества приняла фракция КПРФ по рекомендации бюро городского комитета партии. Лидер фракции Роман Кононенко рассказал ЗАКС.Ру, что с коллегой неоднократно вели разговоры и призывали его к дисциплине.

- Последней каплей стало его голосование за бюджет на 2023 год, - отметил Кононенко.

В своем пресс-релизе коммунисты назвали бывшего товарища "господином".

"Особенности законодательства сделали невозможным организационное исключение господина Зверева из фракции. Мы просим обратить внимание на то, что фракция КПРФ прекращает любое политическое и организационное взаимодействие с этим депутатом", - заявили в партии.

В КПРФ вспомнили, что Зверев поддерживал кандидатуру единоросса Александра Бельского на пост спикера ЗакСа, хотя у компартии был свой кандидат, не поддерживал выдвинутого компартией претендента на должность городского омбудсмена и два года подряд голосовал за проект бюджета, хотя его фракция решила этого не делать. 

Зверев беспартийный, до избрания в городской парламент он работал председателем правления ТСЖ-932. В ЗакС депутат избрался по спискам КПРФ территориальной группы округа № 22 (Фрунзенский район). Одномандатником в этом округе победила член "Единой России" Любовь Егорова.


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 
Егорова Любовь Ивановна 
Зверев Борис Александрович 
Кононенко Роман Игоревич 




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