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Нефтегазовым компаниям хотят компенсировать затраты на трудноизвлекаемые запасы

фото ЗакС политика Нефтегазовым компаниям хотят компенсировать затраты на трудноизвлекаемые запасы

Расходы энергетических компаний, идущие на работу с трудноизвлекаемыми запасами (ТРИЗ), могут быть возмещены из бюджета, передает "Интерфакс". Сразу три подразделения правительства (Минприроды, Минфин и Минэнерго) готовят механизм компенсации затрат, связанных с исследованиями и разработками в рамках технологических полигонов. 

Для частичного возврата средств компании должны, в частности, демонстрировать снижение себестоимости технологий, а также реализовывать политику импортозамещения. Минприроды подготовило проект единой классификации ТРИЗ.

"На основе классификации планируется расширить виды ТРИЗ, установленные постановлением правительства № 1499 от 19.09.2020, для которых законом "О недрах" предусмотрена возможность создания технологических полигонов. Недропользователям это позволит получать лицензии на полигоны бесплатно с минимальными ежегодными платежами", - рассказали в ведомстве.

Лицензии на создание полигонов уже выдали "Газпром нефти", "Роснефти", "Ставропольнефтегазу" и "Татнефти".


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