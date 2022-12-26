ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:50

В Петербурге бывшей следовательнице дали восемь лет колонии за взятку

фото ЗакС политика В Петербурге бывшей следовательнице дали восемь лет колонии за взятку

Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил к восьми годам колонии общего режима бывшую следовательницу регионального главка МВД Светлану Михайлову. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, ее признали виновной в получении взятки (ч.6 ст.290 УК). 

В места лишения свободы осужденная отправится только в 2028 году, когда достигнет совершеннолетия ее дочь.

По версии следствия, Михайлова в 2019-2020 годах за суммарное вознаграждение в размере 1,2 млн рублей помогла смягчить петербурженке меру пресечения.

Отметим, что дело бывшей правоохранительницы рассматривалось повторно. Горсуд в феврале отменил реальный пятилетний срок, назначенный ей в связи с тем же деянием, но по статье о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК).


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости26 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама