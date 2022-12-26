В Петербурге бывшей следовательнице дали восемь лет колонии за взятку

Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил к восьми годам колонии общего режима бывшую следовательницу регионального главка МВД Светлану Михайлову. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, ее признали виновной в получении взятки (ч.6 ст.290 УК).

В места лишения свободы осужденная отправится только в 2028 году, когда достигнет совершеннолетия ее дочь.

По версии следствия, Михайлова в 2019-2020 годах за суммарное вознаграждение в размере 1,2 млн рублей помогла смягчить петербурженке меру пресечения.

Отметим, что дело бывшей правоохранительницы рассматривалось повторно. Горсуд в феврале отменил реальный пятилетний срок, назначенный ей в связи с тем же деянием, но по статье о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК).