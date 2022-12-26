Путин назначил Медведева первым замглавы Военно-промышленной комиссии

Президент Владимир Путин ввел замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева в состав Военно-промышленной комиссии в статусе первого заместителя ее председателя, следует из текста опубликованного 26 декабря указа. Документ доступен для ознакомления на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо Медведева, в состав комиссии вошел также глава МЧС Александр Куренков. Места в составе коллегии комиссии достались главе комитета Госдумы по обороне Андрею Картаполову ("Единая Россия"), замглавы Минэкономразвития Максиму Колечникову, замглавы Минпромторга Кириллу Лысогорскому и ряду прочих лиц.

Согласно документу первый зампред комиссии наделяется правом проводить заседания по поручению ее главы, а также "создавать советы и рабочие группы по направлениям деятельности комиссии для рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции, и подготовки предложений по их решению".

Военно-промышленная комиссия — постоянно действующий орган, созданный для проведения госполитики в области оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны и безопасности государства.