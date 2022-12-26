ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:30

В московских офисах Росавиации прошли обыски по коррупционному делу

фото ЗакС политика В московских офисах Росавиации прошли обыски по коррупционному делу

Сотрудники ФСБ и МВД 26 декабря явились с обысками в здание Росавиации, о чем сообщают "Известия" со ссылкой на источники в силовых структурах. Следственные действия велись в отношении троих сотрудников: начальника управления по цифровой трансформации и обеспечения Татьяны Кочеровой, начальника управления правового обеспечения и имущественных отношений Анны Пасько и начальника управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Елены Кудлаевой.

Уголовное дело связано с хищением неосвоенных средств, которые были выделены ведомству в качестве субсидирования межрегионального авиасообщения.

Источник РБК, в свою очередь, добавил, что обыскам предшествовало задержание еще одного менеджера Росавиации, а именно замначальника управления по цифровизации Александра Матюшкина. По сведениям РЕН ТВ, его могут преследовать по делу о взятке.

UPD 21:00 Александра Матюшкина арестовали на два месяца по делу о взятке (ч.6 ст.290 УК), по которому он рискует лишиться свободы на срок до 15 лет, передает "Интерфакс"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости26 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама