В московских офисах Росавиации прошли обыски по коррупционному делу

Сотрудники ФСБ и МВД 26 декабря явились с обысками в здание Росавиации, о чем сообщают "Известия" со ссылкой на источники в силовых структурах. Следственные действия велись в отношении троих сотрудников: начальника управления по цифровой трансформации и обеспечения Татьяны Кочеровой, начальника управления правового обеспечения и имущественных отношений Анны Пасько и начальника управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Елены Кудлаевой.

Уголовное дело связано с хищением неосвоенных средств, которые были выделены ведомству в качестве субсидирования межрегионального авиасообщения.

Источник РБК, в свою очередь, добавил, что обыскам предшествовало задержание еще одного менеджера Росавиации, а именно замначальника управления по цифровизации Александра Матюшкина. По сведениям РЕН ТВ, его могут преследовать по делу о взятке.

UPD 21:00 Александра Матюшкина арестовали на два месяца по делу о взятке (ч.6 ст.290 УК), по которому он рискует лишиться свободы на срок до 15 лет, передает "Интерфакс"