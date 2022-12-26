Безработица в Петербурге сократилась на треть с начала года, следует из слов Беглова

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе своего традиционного радиообращения к горожанам не преминул поведать об успехах в борьбе с официальной безработицей. Согласно приведенным им данным, за неполный год количество официально не имеющих источника заработка горожан сократилось на треть.

"Важно отметить, что в Петербурге снижается уровень безработицы. В январе у нас было зарегистрировано 22 тысячи безработных, в сентябре — 17 тысяч, на прошлой неделе — 14 700 человек", — произнес Беглов в эфире "Радио России".

В соответствии с приведенными цифрами, показатели безработицы в декабре соответствуют 67%, или же ровно двум третям, от показателей за первый месяц 2022 года.

"Промышленность Петербурга сейчас развивается и ей нужны профессиональные рабочие кадры, — продолжил градоначальник. — Весной мы запустили целый ряд механизмов по поддержке занятости в Петербурге. Ими воспользовались более восьми тысяч горожан".