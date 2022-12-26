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Новости 19:17

За год Сбербанк пресек попытки хищения более 150 млрд рублей у клиентов

фото ЗакС политика За год Сбербанк пресек попытки хищения более 150 млрд рублей у клиентов

В течение уходящего года сотрудники Сбербанка не позволили злоумышленникам преступным путем вывести 154 млрд рублей со счетов клиентов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на первого зампреда правления банка Александра Ведяхина. Показатель превышает прошлогодний почти на 40%.

Вместе с тем в нынешнем году пользователи Сбербанка оставили на 15% меньше жалоб на попытки мошенничества по сравнению со значениями годичной давности.

Подводя итоги года, Ведяхин также сообщил о почти пяти сотнях DDoS-атак, которые пришлось отразить IT-специалистам банка.


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