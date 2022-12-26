Петербургским спортсменам хотят увеличить выплаты за призовые места на внутренних турнирах

Петербургское правительство инициировало введение дополнительных выплат, полагающихся наиболее успешным спортсменам. Как сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский, поправки в Социальный кодекс в ближайшее время рассмотрят депутаты Заксобрания.

По мысли авторов инициативы, нынешний порядок получения спортсменами выплат утратил актуальность из-за санкций: Россия отстранена от участия в международных соревнованиях, за которые полагались надбавки. Ситуация в отечественном спорте, по мнению Пиотровского, требует специальных мер поддержки.

Чиновники Смольного хотят увеличить ежемесячную выплату за первые три места, занятые на различных российских соревнованиях, до 57 тысяч рублей. Такую же сумму предлагают платить призерам Всероссийской спартакиады между регионами, представляющим летние виды спорта. Наконец, победителям первенств среди юниоров хотят поднять выплаты до 38 846 рублей.