Суд обязал владельца дома-памятника в Стрельне восстановить его исторический облик

Прокуратура Петродворцового района Петербурга добилась применения судебных санкций к пользователю исторического памятника "Штаб с гауптвахтой" (Санкт-Петербургское шоссе, 82А), о чем сообщается на сайте ведомства. Проверка показала, что владелец (ООО "Комбат") нарушил законодательство об охране объектов культурного наследия, заменив исторические окна на стеклопакеты без разрешения КГИОП.

Суд обязал ответчика разработать проектную документацию, согласовать ее со Смольным и привести здание, включая окна и рамы, в аутентичный вид.

Построенное в 1910 году краснокирпичное здание входит в состав объекта культурного наследия под названием "Казармы лейб-гвардии Стрелкового артиллерийского дивизиона".