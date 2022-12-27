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Муниципал 9:48

Депутаты МО "Дачное" предложили закрепить празднование Дня самбо в законодательстве Петербурга

фото ЗакС политика Депутаты МО "Дачное" предложили закрепить празднование Дня самбо в законодательстве Петербурга

Муниципальный совет МО "Дачное" внес в Заксобрание Петербурга законопроект о включении в перечень городских праздников Дня самбо — 16 ноября. 

Решение выступить с законодательной инициативой муниципалы приняли еще 21 декабря. За два дня до этого указ о всероссийском праздновании Дня самбо подписал президент Владимир Путин.

"Принятие проекта закона позволит повысить популяризацию и развитие отечественного вида спорта, зародившегося в СССР, являющегося одним из самых массовых видов спорта", - заявили в МО "Дачное".

Авторы законопроекта отметили, что в 2023 году самбо исполнится 85 лет.


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