Памятник медикам блокадного Ленинграда откроют в январе

Открытие монумента Великому подвигу медицинских работников в Петербурге состоится 18 января, сообщил на заседании городского правительства 27 декабря председатель комитета по культуре Федор Болтин.

Памятник появится у здания Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке. Камень на месте будущего монумента заложили в сентябре.

Болтин отметил, что комитет контролирует работу над памятником в практически ежедневно. Очередная встреча со скульптором и блокадниками должна состояться после заседания правительства.

"Будем рассматривать поправки, дополнения, замечания, которые мы получили", - сказал Болтин.

О подготовке к празднованию памятной даты на заседании правительства Петербурга отчитались главы комитетов по культуре, по социальной политике и по печати.

Фото: gov.spb.ru