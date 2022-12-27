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Новости 10:51

Памятник медикам блокадного Ленинграда откроют в январе

фото ЗакС политика Памятник медикам блокадного Ленинграда откроют в январе

Открытие монумента Великому подвигу медицинских работников в Петербурге состоится 18 января, сообщил на заседании городского правительства 27 декабря председатель комитета по культуре Федор Болтин.

Памятник появится у здания Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке. Камень на месте будущего монумента заложили в сентябре.

Болтин отметил, что комитет контролирует работу над памятником в практически ежедневно. Очередная встреча со скульптором и блокадниками должна состояться после заседания правительства.

"Будем рассматривать поправки, дополнения, замечания, которые мы получили", - сказал Болтин.

О подготовке к празднованию памятной даты на заседании правительства Петербурга отчитались главы комитетов по культуре, по социальной политике и по печати.

Фото: gov.spb.ru


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