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Новости 10:56

В Петербурге в течение года открылось 320 новых гостиниц

фото ЗакС политика В Петербурге в течение года открылось 320 новых гостиниц

В Северной столице в течение 2022 года было зарегистрировано 320 новых юридических лиц и ИП, деятельность которых связана с гостиничным бизнесом. Наибольшего пика открытия достигли в период с мая по сентябрь, передаёт РИА Новости, ссылаясь на данные сервиса бронирования Check in.

Согласно подсчётам экспертов, в течение года в России количество новых точек по размещению гостей возросло на 35,6% по сравнению с годом ранее.

В общей сложности по РФ количество юрлиц и ИП, зарегистрированных по ОКВЭД 55 (предоставление мест для временного проживания), увеличилось с 3578 до 5069.

Петербург в рейтинге по открытию новых отелей занял третью позицию, уступая лидерство Краснодарскому краю и Москве.


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