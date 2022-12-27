В Петербурге в течение года открылось 320 новых гостиниц

В Северной столице в течение 2022 года было зарегистрировано 320 новых юридических лиц и ИП, деятельность которых связана с гостиничным бизнесом. Наибольшего пика открытия достигли в период с мая по сентябрь, передаёт РИА Новости, ссылаясь на данные сервиса бронирования Check in.

Согласно подсчётам экспертов, в течение года в России количество новых точек по размещению гостей возросло на 35,6% по сравнению с годом ранее.

В общей сложности по РФ количество юрлиц и ИП, зарегистрированных по ОКВЭД 55 (предоставление мест для временного проживания), увеличилось с 3578 до 5069.

Петербург в рейтинге по открытию новых отелей занял третью позицию, уступая лидерство Краснодарскому краю и Москве.