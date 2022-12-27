Глава общества блокадников попросила Смольный убрать с улиц рекламу на английском

Председатель правления общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова выступила на заседании правительства Петербурга 27 декабря. Ей дали слово по вопросу подготовки города к празднованию 80-летия прорыва блокады.

Она поблагодарила комитеты Смольного за работу и согласование своих действий с блокадниками. В конце выступления Тихомирова высказалась об уличной рекламе на английском языке.

"Нужно обратить внимание на рекламу. Посмотрите, пожалуйста, еще раз на рекламу у вас в районах. Когда-то мы поднимали вопросы, чтобы как можно меньше было рекламы на английском языке. Мы поднимали этот вопрос еще при Валентине Ивановне Матвиенко. А сейчас все-таки идет специальная военная операция. Поэтому, понимаете, надо, чтобы у нас в городе более патриотично подходили к этому", - сказала блокадница.

Также на заседании городского правительства было объявлено, что памятник Великому подвигу медицинских работников откроют в Соляном переулке 18 января.