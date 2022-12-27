Свиной грипп распространился на все регионы России

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в России сократился на 7% за неделю, говорится в отчете Роспотребнадзора от 27 декабря, выпущенного по итогам селекторного совещания с главой ведомства Анной Поповой. Всего к настоящему моменту список заболевших насчитывает 1,7 миллиона человек.

Среди респираторных вирусов превалирует вирус гриппа, на который приходится в общей сложности 76,5% от общего количества заражений. При этом самым распространенным штаммом гриппа остается свиной грипп А(H1N1)2009, случаи заболевания которым отмечены во всех регионах страны.

Что касается коронавируса, то ситуацию с ним в Роспотребнадзоре оценивают как "стабильную". За неделю заболеваемость COVID-19 снизилась на 7%, а количество зафиксированных случаев несколько превысило 47 тысяч.

В то же время, говоря о снижении показателей заболеваемости различными инфекциями, Попова допустила возможность того, что граждане просто не обращаются в медучреждения накануне праздников. В связи с этим территориальным управлениям Роспотребнадзора поручено "продолжать информационную кампанию, разъясняя людям необходимость соблюдения противоэпидемических мер и важность обращения к врачу при недомогании".