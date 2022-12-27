В Москве открыли памятник погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву

Во вторник, 27 декабря, в столичном сквере им. Дмитрия Михайлика прошла церемония открытия памятника погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву, в которой принял участие глава Минобороны Сергей Шойгу.

В России 27 декабря традиционно отмечается День спасателя, поэтому открытие монумента приурочили к этой дате.

Скульптором памятника стал Михаил Баскаков. Бронзовую фигуру Зиничева установили на Кременчугской улице в сквере напротив комплекса зданий центрального аппарата МЧС России.

В пресс-службе Минобороны подчеркнули, что перед создателем стояла задача изобразить "не кабинетного" Зиничева, а его "стремление досконально разбираться во всех вопросах порученного ему направления работы".

Зиничев погиб в возрасте 55 лет 8 сентября. По официальной версии, он разбился на межведомственных учениях в районе Норильска, пытаясь спасти поскользнувшегося режиссера Александра Мельника. Главой МЧС Зиничев стал в 2018 году.