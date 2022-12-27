В ЗакСе предложили поддержать из бюджета НКО, оказывающие психологическую поддержку ветеранам боевых действий

Перечень социально ориентированных некоммерческих организаций, которые могут рассчитывать на поддержку правительства Петербурга, предложили расширить.

К видам деятельности, при осуществлении которой НКО может получить финансовую, имущественную и иную помощь, хотят отнести социальную адаптацию и психологическую поддержку ветеранов боевых действий и членов их семей.

Соответствующий законопроект в Законодательное собрание внесла группа депутатов "Единой России": Игорь Высоцкий, Валерий Гарнец, Олег Милюта и Денис Четырбок.

Согласно городскому закону о поддержке социально ориентированных НКО, эта поддержка оказывается в финансовой, имущественной, информационной, консультационной, организационной форме. Также город может помогать в подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников и добровольцев.