В следующем году Смольный планирует оплатить путевки в летние лагеря для 141 тысячи детей

В 2022 году около 124 тысяч детей отдохнули в летних лагерях за счет бюджета Петербурга, сообщила 27 декабря пресс-служба губернатора. Всего приемом постояльцев занимались 331 санаторий и лагерь отдыха на территории Петербурга и других российских регионов. Более 160 лагерей работали в школах города.

В следующем году Петербург планирует расширить предоставление путевок за счет бюджета, следует из заявления Александра Беглова, сделанного на заседании городского правительства. Из слов губернатора следует, что в 2023 году на обеспечение детского отдыха заложено более трех миллиардов рублей, что почти на 600 миллионов рублей больше показателей текущего года. "Средства пойдут на частичную или полную оплату путевок и сертификатов для 141 тысячи детей", — пообещал Беглов.

В целом детская оздоровительная кампания в 2022 году прошла "четко и слаженно", информирует губернаторская пресс-служба и отмечает, что впервые за последние два года она проходила в условиях полной наполняемости лагерей.