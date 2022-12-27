Часть вестибюлей метро будут закрыты в новогоднюю ночь

Петербургский метрополитен будет работать без перерыва в ночь на Новый год и в ночь на Рождество, однако доступными для пассажиров окажутся не все вестибюли и станции, сообщила пресс-служба городской подземки 27 декабря.

На вход и выход будут работать все вестибюли, кроме дублирующих на станциях "Проспект Ветеранов", "Ленинский проспект", "Девяткино", "Московская", "Невский проспект", "Проспект Славы", "Дунайская" и "Зенит". Равным образом закрытыми останутся вестибюли станций "Технологический институт 1", "Площадь Александра Невского 2", "Достоевская" и "Чернышевская".

Также 1 января с 00:00 до 04:30 и 7 января с 02:00 до 04:30 нельзя будет приобрести проездные билеты на основе БСК, а также активировать интернет-платежи. "Пассажиры смогут в это время приобрести только жетоны за наличный расчет", — отметили в пресс-службе метро.

Проход через турникеты будет возможен по проездным билетам, жетонам и банковским картам.

Ранее стало известно о том, что транспорт Петербурга будет работать в обе праздничные ночи без перерывов. В том числе по городу в Новый год будет курсировать 31 наземный маршрут, а в Рождество — девять.