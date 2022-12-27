Суд в Петербурге оценил нетрезвые угрозы полицейскому в год условного срока

Василеостровский райсуд вынес решение по делу об угрозе насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), проинформировала 27 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга. Обвиняемым по делу проходил Алексей Тринк, причиной его раздора с полицейским названо несовпадение во взглядах на нормы поведения в общественных местах.

Как сообщается, в ночь на 2 ноября нетрезвый Тринк находился во дворе дома № 46 лит. А по Гаванской улице, где вступил в перепалку с сотрудником УМВД по Василеостровскому району. Последний требовал, чтобы горожанин прекратил нарушать общественный порядок, поскольку его поведение подпадало под действие административной статьи о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), уточнили в судебной пресс-службе.

Тринк доводам не внял и пригрозил правоохранителю применением насилия. Подобное поведение принесло моральные страдания и унизило достоинство потерпевшего сотрудника полиции, а заодно причинило вред государственным интересам и дискредитировало статус представителя власти, посчитали в суде.

При вынесении решения суд учел отсутствие у петербуржца судимостей, признание им вины и чистосердечное раскаяние, а равно и содержание малолетнего сына, наличие места работы и положительные характеристики. В результате Тринк был осужден на один год лишения свободы условно с испытательным сроком длительностью один год.