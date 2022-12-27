Глава МО "Светлановское" сложила полномочия

Совет депутатов МО "Светлановское" на заседании 27 декабря принял отставку главы округа Янины Евстафьевой, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Она сложила полномочия по личному заявлению.

— Хочу вернуться к научной деятельности, — обратилась Евстафьева к депутатам.

Временно исполнять обязанности руководителя округа будет заместитель главы Ирина Троицкая. Экс-глава получит более четверти млн рублей за неотбытый отпуск.

Депутат Владимир Ерешкин пытался призвать коллег не рассматривать вопрос об отставке главы, поскольку под ее руководством муниципалитету удалось наладить продуктивную работу. Копию заявления Евстафьевой он демонстративно разорвал на мелкие кусочки.

Евстафьева возглавила муниципалитет в октябре 2019 после избрания в местный совет в качестве самовыдвиженки. За это время депутаты неоднократно пытались избрать нового главу, но не могли собрать кворум. До избрания она работала руководителем группы видеотехнологий в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича.

В сентябре 2022 года в Светлановском прошли дополнительные муниципальные выборы. Все шесть вакантных мандатов получили кандидаты от "Единой России".

Константин Леньков