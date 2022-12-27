Справороссы предложили запретить спам-звонки абонентам без их согласия на это

Группа депутатов от "Справедливой России — За правду" под предводительством партийного лидера Сергея Миронова внесла на рассмотрение Госдумы поправки к закону "О связи", касающиеся рекламных голосовых рассылок. Документ опубликован 27 декабря в электронной базе нижней палаты парламента.

Проект предусматривает введение запрета на дозвоны абонентам без получения их предварительного согласия на это. Само согласие должно заключаться в действиях, "однозначно идентифицирующих этого абонента и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение такой рассылки". Рассылка, совершаемая без согласия гражданина, признается незаконной, за исключением извещений непосредственно от мобильного оператора либо же от органов госвласти, местных администраций, муниципалитетов и прочего.

Сам абонент вправе обратиться к оператору с требованием заблокировать рассылку с определенного номера. Компания должна будет выполнить это "без взимания платы" с клиента.

"Существующий в настоящее время упрощенный и эффективный механизм блокировки телефонного спама реализован только для неголосовых (текстовых) сообщений, в связи с чем предлагается распространить его действие на голосовые сообщения", — уточняют авторы в пояснительной записке к проекту.

Ссылаясь на данные прошлогоднего исследования аналитического центра НАФИ, справороссы утверждают, что 89 % россиян получают спам-звонки. При этом в Москве и Петербурге с таким явлением сталкивались 92 % абонентов, а максимум (93 %) зафиксирован регионах, относящихся к Центральному и Дальневосточному федеральным округам.