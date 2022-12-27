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Новости 18:57

ФСБ предостерегла петербуржца от сотрудничества с Украиной

фото ЗакС политика ФСБ предостерегла петербуржца от сотрудничества с Украиной

Региональное управление ФСБ по Петербургу предостерегло местного жителя, намеревавшегося совершить уголовное преступление, информирует пресс-служба ведомства. 

Силовикам удалось выяснить, что житель Северной столицы мог планировать содействие спецслужбам Украины. Поскольку данные действия противозаконны, в УК РФ предусмотрена статья 275.1 ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией").

Гражданину, заподозренному в оказании некоей помощи Украине, предъявили предостережение по указанной выше статье УК.

Имя петербуржца, который подозревается в свершении данного деяния, не указывается, равно как не сообщаются детали информационного характера, которые он якобы мог передать.


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