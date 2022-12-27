Путин подписал указ о мерах в ответ на введение потолка цен на нефть

Президент Владимир Путин подписал указ о мерах, принимаемых в ответ на введение западными странами предельной цены на российскую нефть. Документ опубликован 27 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту указа, запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов зарубежным физическим и юридическим лицам в случае использования механизма фиксации предельных цен в контракте. "Установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя", — говорится в указе.

При этом поставки нефти таким контрагентам запрещаются со дня вступления указа в силу, нефтепродуктов — с даты, определенной правительством. Президент оставляет за собой возможность делать исключения из правила и разрешать поставки нефти и нефтепродуктов по схеме с установленным ценовым потолком.

Указ вступит в силу с 1 февраля 2023 года. Предполагается, что он будет действовать до 1 июля того же года.