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Новости 10:37

Россияне смогут установить мобильное приложение Сбербанка на Apple в отделениях банка

фото ЗакС политика Россияне смогут установить мобильное приложение Сбербанка на Apple в отделениях банка

Жители России получили возможность устанавливать мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" на телефоны Apple в отделениях Сбербанка, известил в разговоре с ТАСС первый зампред правления банка Кирилл Царёв.

"Теперь приложение на устройства Apple можно установить в отделениях Сбербанка. <...> Вы просто приходите с устройством, и мы вам на него устанавливаем приложение", — поделился топ-менеджер банка.

Каким образом происходит установка приложения, Царёв не конкретизировал.

Мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" исчезло из App Store в апреле после введённых США санкций против российских банков.


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