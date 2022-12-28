Россияне смогут установить мобильное приложение Сбербанка на Apple в отделениях банка

Жители России получили возможность устанавливать мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" на телефоны Apple в отделениях Сбербанка, известил в разговоре с ТАСС первый зампред правления банка Кирилл Царёв.

"Теперь приложение на устройства Apple можно установить в отделениях Сбербанка. <...> Вы просто приходите с устройством, и мы вам на него устанавливаем приложение", — поделился топ-менеджер банка.

Каким образом происходит установка приложения, Царёв не конкретизировал.

Мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" исчезло из App Store в апреле после введённых США санкций против российских банков.