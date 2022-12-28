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Новости 11:17

Родителям петербуржца выплатили 150 тысяч рублей за сломанную им на льду ногу

фото ЗакС политика Родителям петербуржца выплатили 150 тысяч рублей за сломанную им на льду ногу

Прокуратура Кировского района Петербурга добилась возмещения морального вреда за травматичное падение ребенка на льду, о чем сообщается на сайте ведомства.

Инцидент имел место в январе около здания ГБУ "ЦКиД "Кировец" на проспекте Стачек. Из-за плохо убранного тротуара несовершеннолетний петербуржец потерял равновесие и сломал наружную лодыжку. Курс лечения он проходит до сих пор.

Пока районный суд рассматривал иск, стороны конфликта успели достичь мирового соглашения. Организация-ответчик добровольно выплатила семье пострадавшего 150 тысяч рублей.

 


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