Родителям петербуржца выплатили 150 тысяч рублей за сломанную им на льду ногу

Прокуратура Кировского района Петербурга добилась возмещения морального вреда за травматичное падение ребенка на льду, о чем сообщается на сайте ведомства.

Инцидент имел место в январе около здания ГБУ "ЦКиД "Кировец" на проспекте Стачек. Из-за плохо убранного тротуара несовершеннолетний петербуржец потерял равновесие и сломал наружную лодыжку. Курс лечения он проходит до сих пор.

Пока районный суд рассматривал иск, стороны конфликта успели достичь мирового соглашения. Организация-ответчик добровольно выплатила семье пострадавшего 150 тысяч рублей.