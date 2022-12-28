"Единая Россия" просит своих депутатов отказаться от "роскоши" в соцсетях и не ругаться матом

"Единая Россия" разработала новый партийный кодекс для публичного поведения своих депутатов. Документ отправили всем членам ЕР, информирует РБК в среду, 28 декабря.

Кодекс включает в себя 11 пунктов. В них приводятся правила о том, как единороссу следует поступать в определённых случаях и каким образом следует общаться в социальных сетях.

Так, депутатам нельзя пренебрегать уставными нормами как на словах, так и на письме. Вместо этого им следует выстраивать свою позицию с базовыми партийными ценностями.

Единороссам нельзя поддаваться на провокации и спешить с публичными заявлениями в соцсетях или давать поспешные комментарии СМИ. Партийцам не рекомендовано высказываться по международной повестке или военным конфликтам без предварительных заявлений МИД РФ.

Кроме того, членам ЕР лучше не комментировать узкоспециализированные вопросы, не будучи в них осведомлёнными.

В соцсетях единороссам не следует публиковать предметы роскоши или афишировать посещение ресторанов, равно как и рассказывать о заграничных неделовых поездках.

В случае возникновения конфликтной ситуации единороссу необходимо принести извинения и объяснить свою неправоту, не дожидаясь широкой огласки инцидента. Категорически воспрещается писать в соцсети в неадекватном состоянии. Запрещается употреблять в речи матерные слова и обсценную лексику.

И, наконец, член ЕР должен не забывать, что мнение о нём — это мнение обо всей партии и власти.