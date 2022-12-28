Милонов попросил ФАС проверить торговые сети в преддверии праздников

Депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов критически оценил политику некоторых крупных торговых сетей, о которой ему стало известно перед новогодними каникулами. По информации его избирателей, повсеместно наблюдается необоснованный рост цен на продукты, что единоросс находит неправильным. В частности, обращает на себя внимание, по словам Милонова, подорожание товаров, которые ассоциируются именно с Новым годом и традиционно покупаются только к этому торжеству.

"Взвинчивать цены и наживаться на желании людей провести скромный семейный праздник аморальное и недопустимое поведение", - написал он у себя в Telegram-канале.

В связи с этим политик обратился к главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку "новогоднего" ценообразования в крупных сетевых магазинах.

По наблюдениям Милонова, одним из распространенных приемов, на которые идут ретейлеры, стало сокрытие цены того или иного товара за килограмм.