ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:34

Милонов попросил ФАС проверить торговые сети в преддверии праздников

фото ЗакС политика Милонов попросил ФАС проверить торговые сети в преддверии праздников

Депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов критически оценил политику некоторых крупных торговых сетей, о которой ему стало известно перед новогодними каникулами. По информации его избирателей, повсеместно наблюдается необоснованный рост цен на продукты, что единоросс находит неправильным. В частности, обращает на себя внимание, по словам Милонова, подорожание товаров, которые ассоциируются именно с Новым годом и традиционно покупаются только к этому торжеству.

"Взвинчивать цены и наживаться на желании людей провести скромный семейный праздник аморальное и недопустимое поведение", - написал он у себя в Telegram-канале.

В связи с этим политик обратился к главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку "новогоднего" ценообразования в крупных сетевых магазинах.

По наблюдениям Милонова, одним из распространенных приемов, на которые идут ретейлеры, стало сокрытие цены того или иного товара за килограмм.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 
Шаскольский Максим Алексеевич




Новости28 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама