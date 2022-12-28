Активисты вступили в полемику со Смольным из-за обработки дорог реагентами

Лидер движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров получил ответ от аппарата вице-губернатора Анатолия Повелия, курирующего зимнюю уборку улиц. В своем письме активист критиковал методы зимней уборки, в частности, использование большого числа реагентов. Ответ чиновника Кострова не убедил.

"1. Как заливали солями и реагентами, так и планируют это делать. 2. Тех, кто перебарщивает в концентрациях и количестве, будут ругать", - пересказал активист содержание документа.

По мнению Кострова и его единомышленников, важно, чтобы действовали разные правила применительно к уборке тротуаров, детских площадок, дворов и зеленых зон. Пешеходные пространства общественники хотят видеть посыпанными песком, а не солью.

"Проезжую часть выскребайте как угодно, а вот пешеходные территории необходимо оставлять со снежным накатом без реагентов", - настаивает активист.

В результате Повелию направили еще одно письмо по проблеме, на которое, по всей видимости, ответ будет дан уже в следующем году.