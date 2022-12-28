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Новости 12:59

В Петербурге неизвестный выстрелил в водителя автобуса № 2

фото ЗакС политика В Петербурге неизвестный выстрелил в водителя автобуса № 2

Утром в среду, 28 декабря, в Адмиралтейском районе Северной столицы неизвестный открыл стрельбу по водителю пассажирского автобуса, следующего по маршруту № 2, известили в региональном управлении ГУ МВД.

Чрезвычайное происшествие случилось на Старо-Петергофском проспекте, 17. По предварительным данным, неизвестный мужчина постучал в водительскую кабину, когда автобус стоял на остановке. После этого он выхватил предположительно газовый пистолет и выстрелил в водителя, после чего сбежал.

Пострадавший обратился в полицию. На месте ему оказали первую медицинскую помощь. Правоохранители выясняют личность нападавшего и его мотивы.


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