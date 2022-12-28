Петербуржцы могут оформить заявление на единое пособие для беременных и детей через "Госуслуги"

Начиная с 1 января 2023 году семьи, воспитывающие детей до 17 лет, а также беременные будут получать единое пособие, которое объединит выплаты для нуждающихся семей. Заявление на него уже можно подать, воспользовавшись "Госуслугами".

Жительницы Северной столицы могут рассчитывать на выплаты в следующих случаях: если они встали на учёт на ранних сроках беременности; по уходу за ребёнком матерям, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности; ежемесячные выплаты при рождении третьего или последующих детей; ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) ребёнка до достижения им 3 лет; ежемесячная выплата на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно и, наконец, ежемесячная выплата на детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Сумма выплачиваемого пособия будет рассчитываться исходя из бюджета семьи. В рамках данного параметра выплаты составят 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума для трудоспособного населения.

В 2023 году на единое пособие могут рассчитывать более 88 тысяч жителей Петербурга. В бюджете на эти цели заложено 7,5 млрд рублей, 4,5 из которых — собственные средства городской казны.