ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:55

В 2023 году Ленобласть намерена вложить в восстановление Енакиево 2 млрд рублей

фото ЗакС политика В 2023 году Ленобласть намерена вложить в восстановление Енакиево 2 млрд рублей

В грядущем году Ленинградская область продолжит работы по восстановлению подшефного Енакиево в ДНР, информирует пресс-служба администрации региона. В 2023 году на эти цели предусмотрено более 2 млрд рублей.

Средства получены за счёт подписания соглашения с федеральным Фондом развития территорий, благодаря которому Ленобласти предоставили 1,3 млрд рублей. Кроме того, в бюджете региона уже были заложены 750 млн рублей на приведение в порядок 98 объектов инфраструктуры Енакиево. В общей сложности в 2023 году Ленобласть намерена восстановить 155 объектов (заменить окна и двери, кровли, аварийные участки на теплотрассах, очистить канализацию, пробурить скважины с водой и провести другие работы).

В текущем году благодаря помощи 47 региона в Енакиево привели в порядок 75 объектов инфраструктуры. На помощь горожанам направили свыше 500 тонн гуманитарной помощи. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама