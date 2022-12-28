В 2023 году Ленобласть намерена вложить в восстановление Енакиево 2 млрд рублей

В грядущем году Ленинградская область продолжит работы по восстановлению подшефного Енакиево в ДНР, информирует пресс-служба администрации региона. В 2023 году на эти цели предусмотрено более 2 млрд рублей.

Средства получены за счёт подписания соглашения с федеральным Фондом развития территорий, благодаря которому Ленобласти предоставили 1,3 млрд рублей. Кроме того, в бюджете региона уже были заложены 750 млн рублей на приведение в порядок 98 объектов инфраструктуры Енакиево. В общей сложности в 2023 году Ленобласть намерена восстановить 155 объектов (заменить окна и двери, кровли, аварийные участки на теплотрассах, очистить канализацию, пробурить скважины с водой и провести другие работы).

В текущем году благодаря помощи 47 региона в Енакиево привели в порядок 75 объектов инфраструктуры. На помощь горожанам направили свыше 500 тонн гуманитарной помощи.