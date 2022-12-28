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Новости 15:07

В Кремле объяснили отмену поездки Путина во Псков непогодой

фото ЗакС политика В Кремле объяснили отмену поездки Путина во Псков непогодой

Намеченный на 28 декабря визит президента Владимира Путина в Псков не состоится из-за ухудшения погодных условий, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"По полетным условиям это не представляется возможным, поэтому он проведет в режиме видеоконференции из Петербурга мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода "Титан-Полимер" в Псковской области", - произнес официальный представитель Кремля на брифинге.

Завод будет специализироваться на производстве продукции, которая используется в фармацевтической отрасли и при изготовлении пищевой упаковки.

Между тем, издание "Псковская губерния" поставило официальное объяснение срыва поездки под сомнение и опубликовало виды города, сделанные в среду. Журналисты отмечают, что рейсовый самолет Москва-Псков смог в этот день без проблем приземлиться в аэропорту.


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