До 2028 года в обновление петербургского общественного транспорта вложат 123 млрд рублей

Петербургский градоначальник Александр Беглов побывал с ревизией в Совмещенном трамвайно-троллейбусном парке, где ему продемонстрировали новые модели общественного транспорта, передаёт пресс-служба Смольного.

В нынешнем году Смольный закупил троллейбусы с увеличенным автономным ходом, а также "умные" трамваи "Богатырь-М" и "Витязь-М".

Согласно подписанным ранее контрактам, в Петербург должны поставить 286 троллейбусов и 192 трамвая. В грядущем году город приобретёт ещё 50 трамваев. В общей сложности до конца 2028 года в Северную столицу приедут 596 новых трамваев и 587 новых троллейбусов. Кроме того, существенно обновился и автобусный парк.

Беглов поблагодарил Владимира Путина за оказанное городу содействие в проведении транспортной реформы. Всего на обновление транспортного парка на период до 2028-го направят 123 млрд рублей, 11,6 млрд из которых — инфраструктурный кредит федбюджета.

Также Беглов напомнил, что ранее Смольный заключил контракт на поставку 950 вагонов метро "Балтиец".