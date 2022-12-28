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Новости 17:08

В Петербурге бывшей сотруднице ФНС дали реальный срок по делу о взятке

фото ЗакС политика В Петербурге бывшей сотруднице ФНС дали реальный срок по делу о взятке

Невский районный суд Петербурга приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшую сотрудницу МИНФНС России №24 Елену Гончарову в рамках дела о получении взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК). Об этом сообщает районная прокуратура, поддержавшая гособвинение.

По версии следствия, утвержденной судом, Гончарова через посредницу приняла в качестве коррупционного вознаграждения более 363 тысяч рублей. За эти деньги чиновница согласилась обслужить бизнесмена без очереди, а также в ускоренном режиме обеспечить ему возврат уплаченных налогов.

Посредница за исполнение своей функции получила от бизнесмена 200 тысяч рублей. Суд приговорил ее к штрафу в размере полутора миллионов рублей. Оба наказания пока не вступили в законную силу.


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