В Петербурге бывшей сотруднице ФНС дали реальный срок по делу о взятке

Невский районный суд Петербурга приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшую сотрудницу МИНФНС России №24 Елену Гончарову в рамках дела о получении взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК). Об этом сообщает районная прокуратура, поддержавшая гособвинение.

По версии следствия, утвержденной судом, Гончарова через посредницу приняла в качестве коррупционного вознаграждения более 363 тысяч рублей. За эти деньги чиновница согласилась обслужить бизнесмена без очереди, а также в ускоренном режиме обеспечить ему возврат уплаченных налогов.

Посредница за исполнение своей функции получила от бизнесмена 200 тысяч рублей. Суд приговорил ее к штрафу в размере полутора миллионов рублей. Оба наказания пока не вступили в законную силу.