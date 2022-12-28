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Новости 17:47

Попова предупредила о коварстве и заразности свиного гриппа

фото ЗакС политика Попова предупредила о коварстве и заразности свиного гриппа

Главный санитарный врач России Анна Попова в преддверии новогодних праздников призвала сограждан к аккуратности, поскольку считает распространившийся свиной грипп большой опасностью для здоровья.

"Коварный грипп, и осложнения дает очень серьезные, и может стремительно развиваться, и давать очень серьезные состояния, ну и, конечно, он очень заразный", - произнесла глава Роспотребнадзора на телеканале "Россия 24".

По ее информации, среди всех соотечественников, подхвативших в этом году свиной грипп, имели прививку от инфекции менее 2% человек. Всего же, согласно официальным данным, от гриппа в уходящем году вакцинировались 52% россиян.

Свиной грипп нынешней зимой выявлен во всех регионах страны.

фото: kremlin.ru


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