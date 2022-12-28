Дрозденко навестил лежащих в ВМА раненых в зоне СВО бойцов

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко побывал в Военно-медицинской академии, в стенах которой лечатся возвратившиеся из зоны военной спецоперации бойцы. Сообщение о визите губернатора приведено в его Telegram-канале.

Региональный глава смог лично оценить ход восстановления пострадавших военных. Всех пациентов Дрозденко параллельно поздравлял с Новым годом.

Также губернатор Ленобласти поделился впечатлениями об увиденной в ВМА картине.

"В одной из палат — улыбчивый пациент, у которого позади — операции по восстановлению конечности. Уже после травмы она была нарощена на 12 см! Кажется — чудо, для медиков ВМА — просто работа", — впечатлён Дрозденко.

В завершение визита областной глава пообещал помочь с поиском работы для всех вернувшихся бойцов СВО. Кроме того, власти региона собираются подключиться к программе по реабилитации военнослужащих.

Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко