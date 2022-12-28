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Новости 18:35

Власти Ленобласти высказались о конфликте жильцов и УК в "самом большом доме Европы"

фото ЗакС политика Власти Ленобласти высказались о конфликте жильцов и УК в "самом большом доме Европы"

Мимо взора руководства Ленинградской области не пошёл мимо конфликт между жильцами "самого большого дома в Европе" и управляющей компанией в Кудрово. О ситуации высказались в Telegram-канале "Админка Ленобласти".

Дело в том, что обитатели ЖК "Новый Оккервиль" (Областная улица, 1) добиваются смены руководства домовой УК, которая, по их мнению, не справляется с поставленными задачами.

В конфликт на "месте жилищных разборок", который произошёл, как пишут в региональной администрации, минувшей ночью, вмешались представители комитета государственного жилищного надзора и контроля.

"В комитете подтвердили, что на рассмотрение поступила документация по передаче управления ТСЖ в составе 8 томов. В соответствии с действующим реестром до 26.01.2023 право и обязанность управлять необыкновенным многоквартирным домом лежит на УК "Капитал Комфорт", — известили в областной администрации.

Некоторое время назад собственники жилых помещений на Областной провели собрание, в результате которого было переизбрано ТСЖ.

В УК, ответственной за дом-гигант, на это отреагировали крайне жёстко. По информации 78.ru, представителей свежеизбранного ТСЖ не пускали в служебные помещения. Кроме того, жители ряда парадных сообщали о якобы отсутствии воды в квартирах.

В администрации Ленобласти призвали стороны конфликта решать вопрос легитимными способами.


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