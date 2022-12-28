Белорусские ноутбуки "Горизонт" начнут экспортировать в РФ

Минувшей осенью в Белоруссии началось массовое производство ноутбуков под местным брендом "Горизонт": продукцию намерены начать экспортировать в РФ, известила в эфире "Радио-Минск" зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич.

Чиновница рассказала, что в России, равно как в союзной республике, наблюдается высокий спрос на данную технику. В нынешнем году с минских конвейеров сошли 4 тысячи ноутбуков "Горизонт", однако уже в 2023-м планируется выпуск 400 тысяч единиц, добавила Лазаревич.

"Первый белорусский компьютер" глава Белоруссии Александр Лукашенко продемонстрировал школьникам во время открытого урока, прошедшего 1 сентября. Уже 21 числа этого же месяца власти отчитались о запуске массового производства. "Горизонты" разработаны на базе процессоров Intel Core 11. Лукашенко поручил довести "начинку" ноутбуков до 30% белорусских комплектующих до конца текущего года.