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Новости 11:36

Бывшему спикеру горсовета Петрозаводска дали пятнадцать лет колонии

фото ЗакС политика Бывшему спикеру горсовета Петрозаводска дали пятнадцать лет колонии

Суд в Петрозаводске вынес приговор бывшему главе городского совета Геннадию Боднарчуку по коррупционному делу. За получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), а также за злоупотребление служебными  полномочиями(ч. 1 ст. 285 УК) и за превышение служебных полномочий (ч.1 ст. 286 УК) его осудили на пятнадцать лет, которые он проведет в колонии строгого режима, пишет ТАСС. Осужденного также обязали выплатить штраф в размере 100 млн рублей. После освобождения ему запрещается работать на муниципальной службе еще двенадцать лет.

Следствие по делу велось почти два с половиной года. По версии силовиков, Боднарчук ежемесячно получал в 2018-2019 годах от бывшего вице-спикера горсовета взятку в размере от 90 до 150 тысяч рублей. За эти деньги получатель должен был, используя свои связи в петрозаводской администрации, содействовать Матвееву и заинтересованным строительным фирмам. Общий объем переданных таким образом коррупционных денег составил 1,5 млн рублей.

Виталия Матвеева осудили еще два года назад, приговорив к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 млн рублей.


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