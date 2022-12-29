Росстат будет измерять инфляцию через цены на турпоездки в Крым

Формула расчета инфляции, применяемая Росстатом, с Нового года дополнится такой позицией, как туристическая поездка в Крым, о чем сообщается на сайте ведомства. Динамика стоимости этой услуги будет отражаться в ежемесячных обзорах.

Всего в уходящем году ежемесячные отчеты о подорожании товаров и услуг состояли из 558 позиций, в следующем году их станет 566 (еженедельные насчитывали 106 и будут насчитывать 109).

До середины нынешнего года чиновники оценивали еженедельный индекс потребительских цен, опираясь в том числе и на цену поездки в Турцию. В последние месяцы стоимость этой услуги в еженедельных выкладках больше не анализируется.