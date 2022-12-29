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Новости 12:35

При взрыве на заводе в Усть-Славянке пострадало двое человек

фото ЗакС политика При взрыве на заводе в Усть-Славянке пострадало двое человек

В одном из промышленных зданий завода на территории Усть-Славянки утром 29 декабря случился взрыв, пишет издание 78.ru со ссылкой на источник в силовых структурах. На момент публикации новости известно о двоих пострадавших, которым требуется госпитализация.

Речь идет о "ФГУП СКТБ Технолог", занимающем несколько корпусов по адресу Советский проспект, 33. Предприятие занимается химическим синтезом.

Известно, что взрыв случился на станке.

UPD 13:05 Пресс-служба регионального управления СК сообщила о начавшейся доследственной проверке по факту происшествия.


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