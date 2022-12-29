В сквере на месте последней дуэли Пушкина вырубают деревья

Сквер в начале Коломяжского проспекта в Петербурге стал местом массовой вырубки деревьев, о чем сообщили в паблике Приморского района "ВКонтакте". По словам автора поста, жителей об уничтожении части насаждений предупредили: на работы отвели три дня. Связаться с представителями администрации Приморского района накануне вечером у противников вырубки не получилось.

Сквер известен тем, что в нем состоялась дуэль Жоржа Дантеса и Александра Пушкина, оказавшаяся смертельной для классика отечественной литературы.

Некоторые из пользователей социальной сети отмечают, что де-факто участок уже трудно назвать сквером, поскольку от зеленой зоны почти ничего не осталось.

фото: Приморский район / ВКонтакте