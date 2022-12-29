Госдума рассмотрит законопроект о поддержке членов семей погибших военнослужащих

На рассмотрение Государственной думы поступил законопроект о введении мер поддержки членов семей военнослужащих, погибших при исполнении своих обязанностей. Подписи под инициативой поставили спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, а также ряд депутатов и сенаторов.

Законопроект направлен на поддержку супругов погибших военнослужащих, проживающих с иными членами семьи, помимо детей. Сейчас эти граждане лишены права на получение тех же льгот, что проживающие отдельно от родственников, кроме детей, вдовы и вдовцы.

Как полагают законотворцы, принятие проекта "позволит повысить уровень социальной защищенности" вдов военнослужащих, не вступивших в повторный брак и проживающих с родственниками — например, с родителями.

Комментируя идею, Володин пообещал продолжить разработку инициатив, направленных на поддержку военных и членов их семей. "Это наш долг перед солдатами и офицерами, которые защищают страну и обеспечивают безопасность граждан", — приводит его слова пресс-служба Госдумы.