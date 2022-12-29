Многоэтажки составили лишь треть от введенного в Ленобласти жилья

В 2022 году почти 70% введенного в Ленинградской области жилья пришлось на частные дома, сообщил 29 декабря губернатор региона Александр Дрозденко. При этом общие объемы новых построек превысили показатели прошлого года.

"В 2022 году мы пришли к тому, чего всегда пытались достичь — почти 70% введенного жилья составляет ИЖС", — приводит слова Дрозденко пресс-служба администрации Ленобласти. Такие результаты губернатор назвал "правильными" и добавил, что возглавляемая им область — "это территория, которая лучше подходит под малоэтажное жилье".

В целом же в 2022 году в области ввели 3,6 миллиона квадратных метров жилья. В региональной администрации полученную цифру объявили рекордной, указав, что рост показателей составил 7,8% относительно прошлогодних результатов.

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